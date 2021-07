Serie A, ecco la prima giornata: Inter-Genoa, Udinese-Juve. Spicca Roma-Fiorentina (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato i sorteggi della prima giornata di Serie A. ecco la prima giornata che partirà il 22 agosto: Bologna-Salernitana Empoli-Lazio Hellas Verona-Sassuolo Inter-Genoa Napoli-Venezia Roma-Fiorentina Sampdoria-Milan Torino-Atalanta Udinese-Juventus Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) La LegaA ha ufficializzato i sorteggi delladiA.lache partirà il 22 agosto: Bologna-Salernitana Empoli-Lazio Hellas Verona-SassuoloNapoli-VeneziaSampdoria-Milan Torino-Atalantantus Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

