Serie A, ecco la prima giornata 2021/22: subito Milano contro Genova (Di mercoledì 14 luglio 2021) ecco che il calendario del prossimo campionato di Serie A prende forma. Arriva la prima giornata del prossimo campionato. Si comincia. La Serie A riparte con il calendario della prossima stagione, che sta prendendo forma proprio in questi minuti. Dopo il successo dell’Italia agli Europei, c’è grande curiosità di vedere il calcio italiano. E cosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021)che il calendario del prossimo campionato diA prende forma. Arriva ladel prossimo campionato. Si comincia. LaA riparte con il calendario della prossima stagione, che sta prendendo forma proprio in questi minuti. Dopo il successo dell’Italia agli Europei, c’è grande curiosità di vedere il calcio italiano. E cosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sportmediaset : #SerieA , ecco il calendario 2021/22 L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su - MarvelNewsIT : È arrivato il suo momento. ?? Ecco il quarto di una serie di poster ispirati a #BlackWidow, al cinema e per gli abb… - CorSport : #Juve, al via il raduno: da #Dybala ad Allegri, ecco le foto - repubblica : ?? Ecco il calendario della serie A 2021/2022: l'Inter parte con il Genoa. La Juventus a Udine - corgiallorosso : Roma, ecco la nuova Serie A 21-22': esordio all’Olimpico contro la Fiorentina, poi la prima trasferta a Salerno (VI -