Scuola | sottosegretario Sasso | ' da Floridia attacco contrario a spirito Governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "È davvero triste che dinamiche e dialettiche interne a un partito della maggioranza abbiano come diretta conseguenza untanto scomposto e maldestro come quello che la sottosegretariami ha rivolto. In questo modo non si onora di certo locon cui è nato ildi unità nazionale del presidente Draghi e non si fa il bene del Paese. Qualcuno evidentemente ha grande nostalgia per la palude in cui l'Italia si dibatteva sotto la guida di Conte e Arcuri e non si sente a proprio agio in questo Esecutivo della ripresa e delle riaperture. Dunque, ne tragga le conseguenze". Lo ...