Scuola, la Dad lascia il segno: gravi i danni, 1 su 2 termina scuole impreparato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sulla pandemia si è innescata la dad, il che ha ha fatto danni enormi sull'apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle superiori. Così dal Rapporto Invalsi. Alle medie il 39% degli studenti non ha ...

