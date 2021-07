Scuola e Invalsi, Bianchi: "Veniamo da anni di sofferenze, dobbiamo tornare in presenza" (Di mercoledì 14 luglio 2021) "La nostra presenza qui è l'inizio di un percorso comune col Cnr. Quest'anno è un anno particolarmente delicato. Veniamo da due anni di sofferenze, difficoltà. Tutta la nostra Scuola ha ricorso a strumenti... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 luglio 2021) "La nostraqui è l'inizio di un percorso comune col Cnr. Quest'anno è un anno particolarmente delicato.da duedi, difficoltà. Tutta la nostraha ricorso a strumenti...

Advertising

stebellentani : Attendevamo i dati Invalsi. Sono terrificanti. In Campania (la regione che ha chiuso di più in Europa, quella in cu… - repubblica : ?? Scuola, i dati Invalsi: crollo delle competenze dopo Covid e Dad. E al Sud aumenta il divario - Agenzia_Ansa : I danni della pandemia e della Dad sull'apprendimento dei ragazzi. Rapporto Invalsi, alle medie il 39% degli studen… - reidar_47 : RT @la_kuzzo: A pagare il conto di una classe dirigente che non ha pensato a bambini e ragazzi sono stati soprattutto il Sud, le famiglie m… - Gian_Santovito : RT @borghi_claudio: Mi pare giusto Sasso: 'Improponibile un altro anno di Dad. Invalsi e Istat certificano necessità delle lezioni in pres… -