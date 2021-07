Scuola, danni gravi dalla Dad. Disastro Campania: impreparato in italiano il 64% degli studenti. Il rapporto dell’Invalsi (Di mercoledì 14 luglio 2021) La pandemia e la dad hanno fatto danni enormi sull’apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle superiori. Il quadro emerge dal rapporto Invalsi. Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato sale rispettivamente al 44% e al 51% con un + 9%. In molte regioni del Sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze in italiano: Campania e Calabria 64%, Puglia 59%, Sicilia 57%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%. In ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) La pandemia e la dad hanno fattoenormi sull’apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle superiori. Il quadro emerge dalInvalsi. Alle medie il 39%non ha raggiunto risultati adeguati in, il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato sale rispettivamente al 44% e al 51% con un + 9%. In molte regioni del Sud oltre la metànon raggiunge la soglia minima di competenze ine Calabria 64%, Puglia 59%, Sicilia 57%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%. In ...

Agenzia_Ansa : I danni della pandemia e della Dad sull'apprendimento dei ragazzi. Rapporto Invalsi, alle medie il 39% degli studen… - graziano_delrio : Mai più #dad: deve essere un impegno collettivo. Dobbiamo sapere che per garantire la scuola a tutti, il vaccino è… - SkyTG24 : Scuola, danni gravi della Dad: 1 studente su 2 è impreparato. Il report Invalsi - LucaGuala : @stebellentani @AlaskaSpines @VincenzoDeLuca fra 10 anni queste persone accederanno a lavori mediamente peggiori ri… - infoitinterno : Maltempo, tromba d'aria in Trentino: «Scoperchiata una scuola». Allerta e danni in quasi tutto il Nord -