Scoppia il caso Whirlpool a Napoli, licenziamenti collettivi per 340 lavoratori: l’azienda rifiuta anche la cassa integrazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno, che arriva dopo la fine del blocco dei licenziamenti. In queste ore, infatti, Whirlpool ha annunciato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. La notizia è stata durante l’incontro online, convocato dal Ministero dello sviluppo economico, al quale stanno partecipando anche i sindacati. «Siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più grande investitore e produttore di elettrodomestici in Italia», ha detto l’amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia. Immediata la replica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno, che arriva dopo la fine del blocco dei. In queste ore, infatti,ha annunciato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per idello stabilimento di via Argine a. La notizia è stata durante l’incontro online, convocato dal Ministero dello sviluppo economico, al quale stanno partecipandoi sindacati. «Siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più grande investitore e produttore di elettrodomestici in Italia», ha detto l’amministratore delegato diItalia, Luigi La Morgia. Immediata la replica ...

Advertising

SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Festa #Italia, scoppia il caso ?? #Piantedosi: '#Azzurri non autorizzati' ?? La #FIGC risponde con un comunicato http… - siamo_la_Roma : ?? Festa #Italia, scoppia il caso ?? #Piantedosi: '#Azzurri non autorizzati' ?? La #FIGC risponde con un comunicato… - famosenaciospa : il modo in cui a caso scoppia a ridere e poi torna subito seria - andreacabassi : Il #racconto 'Storia dell’elefante che alla fine scoppia' ha le caratteristiche della #fiaba, dove concreto e surre… - 1_nome_a_caso : Ho ancora il braccio stavolta! Ma mi scoppia la testa.. e vabbè -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia caso Simple Minds gli Scozzesi: In the city of lights. Fateci caso, riascoltate con attenzione tutti i pezzi. Come ho già detto, il gruppo predilige una ... La voce viene data alla cassa che batte i quarti, mentre, ehilà, scoppia un assolo di basso che gira ...

Il Milan piomba su due eroi di Euro 2020: offerte in arrivo Scoppia il caso Lorenzo Insigne a Napoli . L'attaccante azzurro, reduce dal trionfale Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini , potrebbe lasciare il club partenopeo questa estate: i rapporti tra ...

SCOPPIA IL CASO PROPANIL Risoitaliano.eu Covid, in Olanda quasi 1000 contagi dopo un festival. Gli organizzatori: «Siamo scioccati» Scoppia un focolaio Covid in Olanda. Quasi mille persone sono infatti risultate positive al virus dopo aver partecipato al Verknipt Festival di Utrecht, che si è tenuto il 3 ed il 4 ...

Festa Italia, scoppia il caso. Gravina: “Non vogliamo polemiche” E’ scontro tra Piantedosi e Gravina dopo la sfilata degli Azzurri Si alimenta la polemica riguardante la festa dei giocatori Azzurri sul bus scoperto per le strade di Roma in seguito alla vittoria del ...

Fateci, riascoltate con attenzione tutti i pezzi. Come ho già detto, il gruppo predilige una ... La voce viene data alla cassa che batte i quarti, mentre, ehilà,un assolo di basso che gira ...ilLorenzo Insigne a Napoli . L'attaccante azzurro, reduce dal trionfale Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini , potrebbe lasciare il club partenopeo questa estate: i rapporti tra ...Scoppia un focolaio Covid in Olanda. Quasi mille persone sono infatti risultate positive al virus dopo aver partecipato al Verknipt Festival di Utrecht, che si è tenuto il 3 ed il 4 ...E’ scontro tra Piantedosi e Gravina dopo la sfilata degli Azzurri Si alimenta la polemica riguardante la festa dei giocatori Azzurri sul bus scoperto per le strade di Roma in seguito alla vittoria del ...