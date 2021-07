Sconfitta contro l’Italia, boom di disdette di turisti inglesi rosiconi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – La Sconfitta agli Europei contro l’Italia brucia talmente tanto che molti turisti inglesi hanno disdetto le vacanze nel nostro Paese, in particolare a Roma. Un po’ per evitare gli sfottò un po’ forse perché in quel d’Inghilterra sono talmente rosiconi che non vogliono darci soldi. Sconfitta a Euro 2020, boom disdette di turisti inglesi su Roma Mentre tutta Italia festeggia la vittoria degli Azzurri, per gli inglesi la Sconfitta di Wembley è talmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Laagli Europeibrucia talmente tanto che moltihanno disdetto le vacanze nel nostro Paese, in particolare a Roma. Un po’ per evitare gli sfottò un po’ forse perché in quel d’Inghilterra sono talmenteche non vogliono darci soldi.a Euro 2020,disu Roma Mentre tutta Italia festeggia la vittoria degli Azzurri, per gliladi Wembley è talmente ...

Advertising

TgLa7 : #Wembley: 49 arresti e 19 agenti i polizia feriti prima e dopo la partita. Dopo la sconfitta dell'Inghilterra, gli… - rtl1025 : ?? Il primo ministro britannico #BorisJohnson ha denunciato oggi gli 'insulti razzisti' nei confronti dei giocatori… - SkyTG24 : #LuisEnrique non perde la sua sportività dopo la sconfitta contro gli azzurri: - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Non saranno le disdette dei turisti inglesi a metterci in crisi - marcoapostoli : RT @aldesiderio: #Euro2020, la sconfitta inglese. Celti contro Londra, #Brexit e Global Britain - speciale Mappa Mundi con Lucio Caracciolo… -