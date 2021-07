Scacchi, World Cup 2021: dopo il primo turno avanza Daniele Vocaturo, fuori Marina Brunello nel torneo femminile (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è giocato dallo scorso lunedì 12 a oggi il primo turno della World Cup, che mette in palio due posti al torneo dei Candidati 2022 e che vede ai nastri di partenza anche il Campione del Mondo in carica, Magnus Carlsen (esentato, per forza di cose, dalla questione Candidati). 206 i giocatori al via al maschile, 103 le giocatrici in quella che è la prima, storica edizione femminile. Formula con tabellone a eliminazione diretta su otto turni, tutti composti da minimatch da due partite più spareggi rapid ed eventualmente blitz nel terzo giorno. Gli uomini giocano otto turni, le donne sette. Sono due gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è giocato dallo scorso lunedì 12 a oggi ildellaCup, che mette in palio due posti aldei Candidati 2022 e che vede ai nastri di partenza anche il Campione del Mondo in carica, Magnus Carlsen (esentato, per forza di cose, dalla questione Candidati). 206 i giocatori al via al maschile, 103 le giocatrici in quella che è la prima, storica edizione. Formula con tabellone a eliminazione diretta su otto turni, tutti composti da minimatch da due partite più spareggi rapid ed eventualmente blitz nel terzo giorno. Gli uomini giocano otto turni, le donne sette. Sono due gli ...

OA_Sport : Scacchi: inizia la World Cup 2021 con note contrastanti dai due italiani in gara. Al via molti big, tra cui il Camp… - PScacchista : Il 10 luglio 2021 avrà inizio la FIDE World Cup. A Soci, in Russia, dove scacchisti da tutto il mondo si sfideranno… -

Scacchi: Alireza Firouzja rappresenterà la Francia. Ufficiale un passaggio atteso da tempo

Scacchi, World Cup 2021: dopo il primo turno avanza Daniele Vocaturo, fuori Marina Brunello nel torneo femminile Si è giocato dallo scorso lunedì 12 a oggi il primo turno della World Cup, che mette in palio due posti al Torneo dei Candidati 2022 e che vede ai nastri di partenza anche il Campione del Mondo in car ...

