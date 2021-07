Sblocco dei licenziamenti, il dl Liquidità offre spunti per soluzioni innovative (Di mercoledì 14 luglio 2021) di Sara Passante* Con l’affievolirsi dei limiti posti al “blocco” generalizzato dei licenziamenti diventano particolarmente rilevanti le disposizioni contenute nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito in L. 5.6.2020 n. 40. Tali disposizioni, come noto, prevedono misure per il sostegno alla Liquidità delle imprese con l’intervento di garanzie straordinarie da parte di SACE spa, società con socio unico Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno alle imprese. La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una proroga delle garanzie rilasciate da SACE alle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, mentre l’art. 13 c.1 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) di Sara Passante* Con l’affievolirsi dei limiti posti al “blocco” generalizzato deidiventano particolarmente rilevanti le disposizioni contenute nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito in L. 5.6.2020 n. 40. Tali disposizioni, come noto, prevedono misure per il sostegno alladelle imprese con l’intervento di garanzie straordinarie da parte di SACE spa, società con socio unico Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno alle imprese. La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una proroga delle garanzie rilasciate da SACE alle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, mentre l’art. 13 c.1 ...

