Sassano celebra il concittadino Beppe Bruscolotti | appuntamento giovedì

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una serata dedicata all’ex calciatore del Napoliin programma a15 luglio prossimo alle ore 20,30 in piazza Umberto I. I ricordi, le emozioni e gli aneddoti della carriera del calciatore e dell’uomosaranno declinati dal giornalista RAI, Gianfranco Coppola che farà rivivere magistralmente la carriera del mitico capitano del Napoli., leader indiscusso del Napoli degli anni d’oro, riabbraccerà i propri concittadini e gli amici di infanzia con cui scambiò per strada i primi calci ad un ...

Una serata dedicata all'ex calciatore del Napoli Beppe Bruscolotti si terrà agiovedì 15 luglio alle ore 20,30 in piazza Umberto I. I ricordi, le emozioni e gli aneddoti della carriera del calciatore e dell'uomo Bruscolotti saranno declinati dal giornalista RAI ...L'appuntamento apre la rassegna estiva "estate" promossa dal Comune diche propone un cartellone con eventi di vario genere da godersi in tutta sicurezza e all'aria aperta nei mesi di ...Una serata dedicata all’ex calciatore del Napoli Beppe Bruscolotti si terrà a Sassano giovedì 15 luglio alle ore 20,30 in piazza Umberto I. I ricordi, le emozioni e gli aneddoti della carriera del cal ...Spettacoli-Eventi: Una serata dedicata all'ex calciatore del Napoli Bebbe Bruscolotti in programma a Sassano giovedì 15 luglio prossimo alle ore 20,3..