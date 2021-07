Sardegna, lancia la cocaina da un aereo in volo: la tecnica copiata dai narcos sudamericani, arrestato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha utilizzato secondo le indagini la tecnica dei narcos sudamericani, lanciare la droga da un aereo , per far arrivare in Sardegna un carico di cocaina, ma gli è andata male: i carabinieri lo hanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha utilizzato secondo le indagini ladeire la droga da un, per far arrivare inun carico di, ma gli è andata male: i carabinieri lo hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna lancia Sardegna, lancia la cocaina da un aereo in volo: la tecnica copiata dai narcos sudamericani, arrestato Ha utilizzato secondo le indagini la tecnica dei narcos sudamericani, lanciare la droga da un aereo , per far arrivare in Sardegna un carico di cocaina, ma gli è andata male: i carabinieri lo hanno rintracciato. I militari della Compagnia di Oristano hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un italiano ...

