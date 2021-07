Sarah Nile si sfoga e spiega perché non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi | crisi fra le due ex gieffine

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 14 luglio 2021)si sono fatte conoscere dal grande pubblico per la loro partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello nel 2009/2010. Le due – che intrattennero entrambe una breve relazione col vincitore di quell’edizione Mauro Marin – si distinsero, nella casa più spiata d’Italia, anche per un bacio saffico che si scambiarono in occasione delle feste natalizie.Quel bacio segnò l’inizio di un’amicizia particolare che è durata per molti anni, anche se costellata da numerosi alti e bassi. A una distanza temporale di oltre un decennio, le vite die di ...