Sarah Nile contro Veronica Ciardi | “perché non mi ha invitata al matrimonio con Federico Bernardeschi

Advertising

nocchi_rita : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - ilsognosaffico : Finalmente un’articolo degno di essere chiamato tale, che descrive il rapporto di Sarah Nile & Veronica Ciardi per… - Gazzettino : Matrimonio Bernardeschi, perché Veronica Ciardi e Sarah Nile hanno litigato? «Lei al mio è stata invitata» - sorrenti_liuba : RT @realrosydc: Sarah Nile continua lo show ?????? Io debolissima, la difende sempre però ?? - confymf1989 : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Nile

Non accenna a placarsi la polemica fra Veronica Ciardi e, dopo che quest'ultima non è stata invitata al matrimonio dell'ormai ex amica con Federico Bernardeschi . Dopo le storie Instagram pubblicate ieri, in cui l'ex coniglietta di Playboy ...'Perché non sono stata invitata? - scrivenelle storie Instagram - Perché non tutti purtroppo hanno l'intelligenza e l'apertura mentale che ha la mia famiglia ed io. Me lo ha detto 5 ...Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio tra Veronica Ciardi e il calciatore della nazionale Federico Bernardeschi: le due ex gieffine chiudono i rapporti. Sarah Nile dice addio a Veronica Ciardi ...Sarah Nile no né stata invita alle nozze di Veronica Ciardi, che aveva conosciuto nella Casa del ‘Grande Fratello 10’, e di Federico Bernardeschi, che si sono giurati amore eterno martedì a Carrara.