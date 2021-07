Sarah Nile contro Veronica Ciardi per il mancato invito al matrimonio con Federico Bernardeschi | il duro sfogo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri pomeriggio, il neocampione d’Europaha sposato la sua fidanzata. Ildella coppia è stato seguito con grande entusiasmo da parte dei fan di entrambi, che a quanto pare hanno notato un’inaspettata assenza fra gli invitati della moglie del calciatore. L’ex concorrente del Grande Fratello sembrerebbe infatti non aver invitato l’amica, conosciuta in occasione della sua partecipazione al reality.si sposa con...

Advertising

fanpage : Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico #Bernardeschi. L’ex concorrente del Gra… - clexa_griffin : RT @greysonelove: Sarah Nile e Veronica Ciardi anche dopo 11 anni ci regalano il lesbodramma di cui abbiamo bisogno - CorriereCitta : Sarah Nile: chi è, matrimonio Veronica Ciardi, Instagram, chi è il marito, figlio, Grande Fratello 10 - icarvsplume : RT @yleniaindenial: da oggi il livello di rancore che portiamo si calcolerà da 0 a sarah nile che manda a veronica ciardi un messaggio per… - Luca190499 : RT @mariahsbubble: QUANDO SARAH NILE FU ELIMINATA PROPRIO CONTRO VERONICA CIARDI, IO C’ERO. -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Nile

ha deciso di troncare definitivamente con Veronica Ciardi dopo il mancato invito di quest'ultima al suo matrimonio La bellaha deciso di troncare per sempre la storica amicizia ...All'interno della Casa più spiata d'Italia, l'ex gieffina visse un'intensa amicizia cone questo rapporto così bello sembra aver visto il tramonto proprio in queste ore.ha saputo del ...Veronica Cialdi era presente al matrimonio di Sarah Nile, quello con Pieluigi Montuoro avvenuto nel 2017. Lo dimostra la foto pubblicata dalla modella napoletana su Instagram, in abito bianco con al f ...Ricordate il bacio di Veronica Ciardi e Sarah Nile al Grande Fratello? Ecco il video delle effusioni saffiche tra le due donne.