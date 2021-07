Sara Pedri, dimessi anche il direttore amministrativo e la vice primaria che la umiliò in sala operatoria: 'Le disse che era incapace' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la s comparsa di Sara Pedri , ginecologa che sarebbe stata vittima di mobbing, anche i l direttore generale dell'ospedale Santa Chiara di Trento , Pier Paolo Bentollo, ha dato le sue dimissioni. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la s comparsa di, ginecologa che sarebbe stata vittima di mobbing,i lgenerale dell'ospedale Santa Chiara di Trento , Pier Paolo Bentollo, ha dato le sue dimissioni. ...

Advertising

infoitinterno : Sara Pedri scomparsa, denunce di altre sei ginecologhe: «Mobbing non solo su di lei» - infoitinterno : Scomparsa Sara Pedri, allontanata anche la viceprimaria che la umiliò in sala operatoria - infoitinterno : Sara Pedri, la madre: «Mia figlia non è fragile, voglio la verità» - infoitinterno : Sara Pedri, la bomba della madre della ginecologa scomparsa: 'Non posso più tacere, la verità su mia figlia' - picpet : RT @timetit: #SaraPedri la lettera della madre: 'il suo sacrificio non sia vano e possa allontanare per sempre dalla mente umana e dalle co… -