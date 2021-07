Santa Maria Capua Vetere, Draghi in visita al carcere: «Scossa la coscienza degli italiani» (Di giovedì 15 luglio 2021) «Non può esserci giustizia dove c’è abuso, non può esserci rieducazione dove c’è sopruso», dice il premier dopo la visita al carcere delle violenze. Cartabia: «Occasione per far voltare pagina al mondo del carcere» Leggi su corriere (Di giovedì 15 luglio 2021) «Non può esserci giustizia dove c’è abuso, non può esserci rieducazione dove c’è sopruso», dice il premier dopo laaldelle violenze. Cartabia: «Occasione per far voltare pagina al mondo del

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la Ministra Cartabia intervengono alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere In dir… - ilfoglio_it : 'Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso'. Le parole di Draghi da… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - sardo1951 : RT @lorenzodalai: #Conte esibí Cesare Battisti, assieme a #Bonafede, come fosse un trofeo, davanti ai fotografi. #Draghi con Cartabia fa vi… - flaminiasabate1 : RT @donvaccarelli: Trovare le differenze tra la visita di Draghi e Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere e l’oscena esibizione di… -