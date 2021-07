Santa Maria Capua Vetere | Draghi e Cartabia in visita al carcere

(Di mercoledì 14 luglio 2021)di, dopo l’inchiesta che ha portato alle 52 misure cautelari nei confronti dei poliziotti che dovranno rispondere di torture, maltrattamenti e falso, il premier Marioe la ministra della Giustizia Martavisiteranno nel pomeriggio di oggi la Casa Circondariale ‘Francesco Uccella’. L’incontro è previsto per le 16, al termine premier e ministra rilasceranno alcune dichiarazioni. L’inchiesta era stata avviata a seguito delle denunce, da parte di alcuni detenuti, di violenze avvenute nei loro confronti come “punizione” per la ...

Un segnale importante quello che il ministro della Giustizia Marta Cartabia e il presidente del Consiglio Mario Draghi daranno oggi con la visita al penitenziario diCapua Vetere, al centro dello scandalo per le violenze subite dai detenuti da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria che, tra l'altro, avevano falsificato le prove riferite a ...ROMA - Un nuovo segnale sui diritti, questa volta quelli dei detenuti. Ecco come va letta innanzitutto la visita di Mario Draghi nel carcere diCapua Vetere, teatro il 6 aprile 2020 di un brutale pestaggio che oggi sarà condannato senza attenuanti dai vertici dell'attuale esecutivo. Una mossa diretta, per certi versi anche ...Ecco il ’Viaggio dell’anima’, ventotto opere di Daniele Zacchini in mostra al sesto livello del Santa Maria della Scala. "Questo percorso nasce per regalare benessere a coloro che guardano le mie ...Cronaca - L'incontro nel pomeriggio nel carcere della rivolta dei detenuti nell'aprile 2020. Dopo le indagini, 52 agenti dovranno rispondere di torture, maltrattamenti e falso. Molteplici torture ...