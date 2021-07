Santa Maria Capua Vetere | Cartabia | “Occasione per voltare pagina nel mondo del carcere” Draghi | “Sosterrò le proposte della ministra”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “La Costituzione italiana sancisce all’Articolo 27 i principi che devono guidare lo strumentodetenzione: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. So che laparlerà su questo principio fondamentale e presenterà dellechecon convinzione a nome di tutto il governo“. Così il presidente del Consiglio, Mario, dopo al visita aldi. “È giunta l’ora ...

La visita del presidente del Consiglio e della ministra della Giustizia al Carcere diCapua Vetere dopo il caso dei pestaggi ha prodotto parole ferme e di condanna da parte loro contro le violenze perpetrate dagli agenti di polizia ai detenuti durante una "spedizione ...L'ingresso in carcere a trenta minuti di distanza. La prima a varcare la soglia del penitenziario diCapua Vetere è stata la ministra Marta Cartabia . Alle 16.30 l'attivo del premier , scandito da applausi e grida. 'Draghi, Draghi' urlavano i detenuti. È la prima volta di un presidente ...Gli operai della Whirlpool hanno incontrato il premier Mario Draghi a Santa Maria Capua Vetere, dove era intervenuto in merito ai pestaggi avvenuti ...“La Costituzione italiana sancisce all’Articolo 27 i principi che devono guidare lo strumento della detenzione: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tend ...