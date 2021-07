Sanità: al via campagna J&J per ritorno a cure dopo stop pandemia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Tra gli effetti indiretti della pandemia ci sono anche 1,3 milioni di ricoveri mancati e 144,5 milioni di prestazioni specialistiche in meno: i dati, emersi da una ricerca della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze), sono confermati anche da un'indagine qualitativa di Elma Research, secondo la quale i pazienti non vanno in ospedale per paura di contrarre Covid-19 e perché non riescono a orientarsi nella ripresa dei percorsi di diagnosi e cura. In questo contesto, per favorire il ritorno del rapporto di fiducia tra paziente e medico, Johnson&Johnson Medical Italia ha ideato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Tra gli effetti indiretti dellaci sono anche 1,3 milioni di ricoveri mancati e 144,5 milioni di prestazioni specialistiche in meno: i dati, emersi da una ricerca della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze), sono confermati anche da un'indagine qualitativa di Elma Research, secondo la quale i pazienti non vanno in ospedale per paura di contrarre Covid-19 e perché non riescono a orientarsi nella ripresa dei percorsi di diagnosi e cura. In questo contesto, per favorire ildel rapporto di fiducia tra paziente e medico, Johnson&Johnson Medical Italia ha ideato la ...

Sanità, via a nuova programmazione di borse di studio per specializzazione medica

amministratore delegato di J&J Medical Italia - ed è stata costruita in un gioco di squadra con chi condivide con noi il sogno di contribuire a creare in Italia una sanità di alto livello, ma anche...

Insieme abbiamo riflettuto sulla sanità digitale, come opportunità per immaginare nuovi luoghi di cura anche virtuali e come punto di partenza per fare leva sui dati e sull'intelligenza artificiale