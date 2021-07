San Marino, referendum per aborto legale: quale la situazione in Europa? (Di mercoledì 14 luglio 2021) A fine anno andrà in pensione l’ultimo medico non obiettore di coscienza in Molise, simbolo di un problema che esiste in tutta Italia. Quasi il 70% dei medici italiani è obiettore di coscienza e questo rende ogni giorno più difficile l’attuazione di una legge che pure esiste nel nostro paese, quella che permette, nella legalità, di interrompere una gravidanza. C’è un pezzo di penisola dove però l’aborto non è ancora legale. È San Marino. La Repubblica del Titano è ora pronta a un referendum per la legalizzazione. Si terrà il 26 settembre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) A fine anno andrà in pensione l’ultimo medico non obiettore di coscienza in Molise, simbolo di un problema che esiste in tutta Italia. Quasi il 70% dei medici italiani è obiettore di coscienza e questo rende ogni giorno più difficile l’attuazione di una legge che pure esiste nel nostro paese, quella che permette, nella legalità, di interrompere una gravidanza. C’è un pezzo di penisola dove però l’aborto non è ancora legale. È San Marino. La Repubblica del Titano è ora pronta a un referendum per la legalizzazione. Si terrà il 26 settembre.

ST09972061 : @borghi_claudio @SistiElena San Marino è a circa il 70%, hanno vaccinato in grande parte on Sputnik e poi con Pfize… - matteo_dec : @claudia__ccld7 Io non sono invidioso. Sono tifoso. Lo ho supportato finché ho potuto. Poi basta. la dichiarazione… - SportinRomagna : Pesca, San Marino: concluso lo stage giovanile federale. Al via i campionati U15 e U20 #sportinromagna #pesca… - qn_carlino : San Marino, tornano gli spettacoli di 'Le Giornate Medievali' - VVazzari : San Marino: il 26 settembre referendum per legalizzare l'aborto -