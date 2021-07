San Marino | Cipriani pronto a investire nel “Nido del Falco”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 luglio 2021) SAN(ITALPRESS) – LaGroup International ha presentato al Congresso di Stato della Repubblica di Sanuna lettera di intenti che preannuncia la volontà da parte dell’azienda dinella ristrutturazione e nella gestione deldel. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e l’imprenditore italiano Giuseppehanno incontrato la stampa per comunicarlo ufficialmente.La lettera di intenti ha dato il via alla procedura che potrebbe portare, entro pochi mesi, al semaforo verde per la concessione della struttura ...