Saman Abbas, il fidanzato: 'Suo padre minacciò di morte me e la mia famiglia in Pakistan' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il padre di Saman Abba s voleva uccidere il suo fidanzato e i suoi parenti in Pakistan . A dirlo è lo stesso Saqib Ayub che ha ribadito in un'intervista a La Stampa che secondo lui la sua fidanzata è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) IldiAbba s voleva uccidere il suoe i suoi parenti in. A dirlo è lo stesso Saqib Ayub che ha ribadito in un'intervista a La Stampa che secondo lui la sua fidanzata è ...

