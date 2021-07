Salvini e Renzi si infiammano dopo il no del Senato alla sospensiva: 'Senza dialogo la legge è morta' (Di mercoledì 14 luglio 2021) E' cominciato questa mattina il secondo round al Senato per l'approvazione del ddl Zan: l'Aula, che ha iniziato i lavori dalle 9.30, non ha approvato la sospensiva al ddl presentata da Lega e Forza ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) E' cominciato questa mattina il secondo round alper l'approvazione del ddl Zan: l'Aula, che ha iniziato i lavori dalle 9.30, non ha approvato laal ddl presentata da Lega e Forza ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, quei discorsi di Renzi e Salvini in Aula così simili: “Serve un patto politico”. “Mettiamoci d’accordo” - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - fattoquotidiano : Renzi strizza (ancora) l’occhio a Salvini, pure sulla riforma Cartabia: “Non è quella che volevamo, la modificherem… - ConteZero75 : @Axen0s Renzi fa schifo a tutti ormai, ci sono solo gli invasati come te, ormai, ai quali Renzi potrebbe pure venir… - Walter00365070 : RT @LeoBollino: 1.350.000 minori e 450.000 persone con disabilità beneficiano del #RedditoDiCittadinanza, Salvini, Renzi e la Meloni con il… -