Salvini, con Draghi per correre, giustizia entro estate (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi: bisogna accelerare sulle riforme, la riforma della giustizia è da approvare entro l'estate". Lo dice il leader della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi: bisogna accelerare sulle riforme, la riforma dellaè da approvarel'". Lo dice il leader della ...

Advertising

Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - fanpage : Secondo quanto emerso dalle indagini, il pagamento dei 45mila euro era avvenuto in tre tranche. - Yoda15271485 : RT @ErmannoKilgore: Ottimo con la discesa in campo di ?@GiuseppeConteIT? gli schieramenti saranno chiari, i fautori del nulla contro #Conte… - Eo10374352 : RT @MT_Meli_: Il grande Carlo Nordio: “La magistratura più conservatrice vedrà sempre un nemico in chiunque voglia le riforme: Berlusconi,… -