(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladi Rinella, nel Comune di Leni,, suscita le critiche di Gianfranco Zanna, presidente diSicilia. “Milioni di euro per devastare la, che un tempo era di sabbia nera, con ghiaietto acuminato dell’Etna, che scoraggia turisti e locali. – dice – preoccupati per quello che accadrà alle altre spiagge dell’arcipelago”. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : #Provincesiciliane Salina, Legambiente: “Nuova spiaggia, soldi buttati” -

Ultime Notizie dalla rete : Salina Legambiente

Agenzia ANSA

, 14 LUG La nuova spiaggia di Rinella, nel Comune di Leni,, suscita le critiche di Gianfranco Zanna, presidente diSicilia. "Milioni di euro per devastare la spiaggia, che un tempo era di sabbia nera, con ghiaietto acuminato dell'Etna, che ...Le 5 vele diper il 2021 se le aggiudicano le isole di Pantelleria eCi sono però tanti, troppi, Comuni del Sud che ancora non hanno un adeguato impianto di depurazione , in questo ...La nuova spiaggia di Rinella, nel Comune di Leni, Salina, suscita le critiche di Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. (ANSA) ...Si è recente svolta la 21a edizione del Mare più bello, curata da Legambiente e dal Touring Club Italiano che, come da tradizione ha presentato la classifica delle località balneari italiane che, per ...