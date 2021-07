Salernitana, ritiro a Cascia dal 15 al 31 luglio: i campani giocheranno quattro amichevoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Salernitana ha annunciato quattro amichevoli estive. Il club neopromosso non senza un’infinità di polemiche, sarà in ritiro a Cascia da giovedì 15 a sabato 31 luglio e nel corso della preparazione in vista della prossima stagione di Serie A, giocherà questi quattro match amichevoli. Domenica 18, alle 17:30 a Cascia, Salernitana – Foligno. Mercoledì 21, alle 17:30 a Cascia, Salernitana – Sambenedettese. Domenica 25, alle 17:30 a Cascia, Salernitana – ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laha annunciatoestive. Il club neopromosso non senza un’infinità di polemiche, sarà inda giovedì 15 a sabato 31e nel corso della preparazione in vista della prossima stagione di Serie A, giocherà questimatch. Domenica 18, alle 17:30 a– Foligno. Mercoledì 21, alle 17:30 a– Sambenedettese. Domenica 25, alle 17:30 a– ...

