Salernitana | la prima di ritorno il Venezia all’Arechi

Advertising

_Morik92_ : Prima giornata #SerieA Bologna-Salernitana Cagliari-Spezia Empoli-Lazio Verona-Sassuolo Inter-Genoa Napoli-Venezia… - NonSoloJuve : Prima Giornata Bologna-Salernitana X Cagliari-Spezia 2 Empoli-Lazio 1 Verona-Sassuolo X Inter-Genoa 1 Napoli-Venez… - Bertolca10 : Decisi i calendari della prima giornata di #SerieA: il Bologna ospita la Salernitana neopromossa. Doppio confronto… - giacomocorsetti : Bologna-Salernitana Cagliari-Spezia Empoli-Lazio Verona-Sassuolo Inter-Genoa Napoli-Venezia Roma-Fiorentina Sampdor… - xxallimac : Datemi questo Salernitana-Milan (sarà la mia prima volta allo stadio se Dio vuole) -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana prima

18.54 Calcio: serie A, lagiornata Per la serie A è la giornata del varo del calendario 2021 - 22. Ecco lagiornata (22 agosto): BOLOGNA -CAGLIARI - SPEZIA EMPOLI - LAZIO H. VERONA - SASSUOLO INTER - GENOA NAPOLI - VENEZIA ROMA - FIORENTINA SAMPDORIA - MILAN TORINO - ATALANTA UDINESE - ......stracittadine allao all'ultima giornata. Sarà necessaria l'alternanza casa - trasferta, oltre per le città con due squadre come Genova, Torino, Milano e Roma, anche per Napoli ee ...Il primo turno di andata: Bologna-Salernitana Cagliari-Spezia Empoli-Lazio Verona-Sassuolo Inter-Genoa Napoli-Venezia Roma-Fiorentina Sampdoria-Milan Torino-Atalanta Udinese-Juventus Il torneo ...La Roma di José Mourinho farà l'esordio all'Olimpico contro la Fiorentina. Per Sarri, invece, subito un tuffo nel passato: la ...