Salernitana | ds Fabiani |  «Lotito bel ricordo Adesso voltiamo pagina»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Angelo, direttore sportivo della, ha parlato a margine del sorteggio del calendario di Serie A 2021/22 Angelo, direttore sportivo della, ha parlato a margine del sorteggio del calendario di Serie A 2021/22. Le sue dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. SERIE A – «La cosa principale che dovevamo fare era risolvere il nodo della multiproprietà e lo abbiamo fatto.e Mezzaroma sono un bellissimoma non possono operare più. Avrò un incontro con l’ad e vedremo quali sono i programmi, se sono in linea con le aspettative ...

Lo ha detto il direttore sportivo della, Angelonel corso della presentazione del calendario di serie A. 'Abbiamo fatto qualcosa di fantastico, appena due anni fa con il Venezia ...Si alza il sipario sul prossimo campionato di Serie A. Alle 18.30 è in programma il sorteggio del calendario del campionato di massima serie: a Milano per conto dellac'è Mariano. La stagione 2021/2022 inizierà nel weekend del 22 agosto, per finire in quello del 22 maggio 2022. Ci si fermerà il 5 settembre, il 10 ottobre, il 14 novembre, il 30 ...Giornata importante per la Salernitana, giornata dedicata al calendario di Serie A stagione 2021-22 (a Milano presente il ds Fabiani). I granata faranno il loro esordio il 22 agosto (ancora da ...Ore 18.25: sarà il direttore sportivo Fabiani a rappresentare la Salernitana a Milano. Ore 18:10: come noto, il criterio della compilazione dei calendari sarà diverso rispetto agli altri anni. Le gare ...