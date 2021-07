Ruiu: Per Invalsi studenti ignoranti. E vogliono insegnargli il gender (Di giovedì 15 luglio 2021) – “Secondo il rapporto Invalsi 2021, anche a causa della DAD, il 44% dei liceali italiani non ha competenze sufficienti in italiano e in matematica. Lo scenario culturale è desolante. Ma secondo la Sinistra l’urgenza della scuola è parlare di identità creative di genere, di omosessualità, transessualità e utero in affitto nelle classi, e per questo vogliono il Ddl Zan, che all’articolo 7 prevede l’istituzione di una Giornata scolastica dedicata ai temi ‘arcobaleno’. Con una mano si svuota la mente dei ragazzi, con l’altra la si riempie di fuffa ideologica. Avremo dei perfetti ignoranti, ma politicamente corretti. Chi pensa poi davvero ai ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) – “Secondo il rapporto2021, anche a causa della DAD, il 44% dei liceali italiani non ha competenze sufficienti in italiano e in matematica. Lo scenario culturale è desolante. Ma secondo la Sinistra l’urgenza della scuola è parlare di identità creative di genere, di omosessualità, transessualità e utero in affitto nelle classi, e per questoil Ddl Zan, che all’articolo 7 prevede l’istituzione di una Giornata scolastica dedicata ai temi ‘arcobaleno’. Con una mano si svuota la mente dei ragazzi, con l’altra la si riempie di fuffa ideologica. Avremo dei perfetti, ma politicamente corretti. Chi pensa poi davvero ai ...

