Ruggi cerca primario di Nefrologia | l’azienda ospedaliera dotata di 1 043 posti letto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona ha una dotazione complessiva di 1.043di cui 895 per acuti e 143 per lungodegenza e riabilitazione”. I ‘numeri’ emergono nell’ambito dell’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa di, firmato dal direttore generale Vincenzo D’Amato e pubblicato sul Burc n. 69 del 12 Luglio 2021.“è costituita da più stabilimenti ospedalieri funzionalmente ...