Rovella, Frabotta o Fagioli: Juve-Sassuolo, l'intesa per Locatelli parla italiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si tratta sulla contropartita tecnica: per entrare nell'affare si abbassano le quotazioni di Felix Correia e Dragusin, che resterà con Allegri. I neroverdi preferiscono un prospetto futuribile per la Nazionale da valorizzare Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Rovella Frabotta Juventus - Locatelli: si cercano le contropartite per definire con il Sassuolo Riprende quota il nome di Nicolò Rovella del Genoa , che a gennaio scorso lo ha ceduto alla Juve . ... L'altro nome che potrebbe scaldare gli emiliani è quello di Gianluca Frabotta. Si abbassano invece ...

Da Emerson Palmieri a Locatelli: ecco gli azzurri che cambieranno maglia. Per il Milan sbarca Giroud Fagioli, Frabotta e Rovella i nomi che i bianconeri intendono giocarsi per blindare definitivamente l'affare e accogliere il regista richiesto da Allegri. Sbarca Girouid Anche Emerson Palmieri ...

Rovella, Frabotta o Fagioli: Juve-Sassuolo, l'intesa per Locatelli parla italiano La Gazzetta dello Sport Juve, al via l'Allegri II Timothy OrmezzanoJuve al via. Oggi comincia la nuova stagione bianconera, con il varo del governo Allegri 2. In attesa di qualche botto sul mercato (Locatelli più una punta), il tecnico è il ...

Tmw - Accelerata Genoa per Frabotta Accelerata importante del Genoa per Gianluca Frabotta. Lo riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb. Atalanta superata, non sembra lui la carta per arrivare a Manuel Locatelli scelta da ...

