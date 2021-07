Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: convivenza in arrivo, ma prima la tappa in Sicilia (Di mercoledì 14 luglio 2021) La coppia è sempre più affiatata e tra le pagine di Chi racconta la sua intesa e presto arriverà anche la convivenza Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: i due fidanzati stanno insieme da cinque mesi e il loro amore, come è noto, è nato sotto i riflettori del reality di Canale 5 Il Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno costruendo il loro futuro insieme e si sono lasciati andare anche a qualche confessione hot tra le pagine di Chi. In particolare il figlio di Walter ha svelato: «Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) La coppia è sempre più affiatata e tra le pagine di Chi racconta la sua intesa e presto arriverà anche la: i due fidanzati stanno insieme da cinque mesi e il loro amore, come è noto, è nato sotto i riflettori del reality di Canale 5 Il Grande Fratello Vip.stanno costruendo il loro futuro insieme e si sono lasciati andare anche a qualche confessione hot tra le pagine di Chi. In particolare il figlio di Walter ha svelato: «Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe ...

VittorioMastro8 : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - Diregiovani : Intervistati dal settimanale #Chi Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono aperti sulla loro intimità, e non solo,… - soy_marchurodi : RT @hidendsike: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó i nuovi Christian Grey e Anastasia Steel - cieloluci98 : @jheewells @thainareali Perché per loro è piu facile attaccare Rosalinda Cannavò che difenderla...io resterò al lor… - PowercutMusic : RT @StellaS33442832: #AndreaZenga e #RosalindaCannavò vanno a fare la spesa! GUARDA L'ESILARANTE VIDEO: -