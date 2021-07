Roma, Tiago Pinto: 'Dzeko felice e motivato. Lavoriamo per Mourinho' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma - Il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso della presentazione del nuovo calendario del campionato: "Mi dispiace non essere lì con voi, con tante ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021)- Il general manager dellaè intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso della presentazione del nuovo calendario del campionato: "Mi dispiace non essere lì con voi, con tante ...

Advertising

FRANCESCOASROM7 : Rispetto Per Tutti Paura Di Nessuno Avanti Roma Ricordiamoci Che Abbiamo José Mourinho In Panchina No Tiago Motta D… - RubenMourinista : RT @TuttoASRoma: TIAGO PINTO: “Credo che per Mourinho la Roma sia la squadra giusta per questa fase della sua carriera” - TuttoASRoma : TIAGO PINTO: “Credo che per Mourinho la Roma sia la squadra giusta per questa fase della sua carriera” - TuttoMercatoWeb : Roma, Tiago Pinto: 'Così abbiamo convinto Mourinho. Dzeko? E' felice qui, sarà importante' - junews24com : Dzeko Juve: Tiago Pinto svela il futuro dell'attaccante bosniaco - -