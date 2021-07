Advertising

DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - DiMarzio : #Roma, #RuiPatricio è in città - DiMarzio : #Roma | #RuiPatricio si presenta: 'Sono qui per vincere' - Mediagol : Roma, Rui Patricio: “La Serie A mi affascina. Un sogno essere allenati da Mourinho” - DefMaybeDiego : RT @VaneJuice: La Roma ha scatenato tutta la potenza delle portafojate su Rui Pauricio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rui

APPROFONDIMENTI RINNOVO Messi, accordo quinquennale col Barca CALCIOMERCATOPatricio nella Capitale per la firma CALCIOMERCATO Lazio, si lavora al mercato in uscita Gli altri nomi Insomma ...Dopo lo sbarco ae la firma sul contratto, perPatricio è il giorno della prima intervista da portiere dellaPatricio aspetta con ansia di poter lavorare con Mourinho. "Sono molto ...Anche sull’altra sponda del Tevere è arrivato un colpo importante. La Roma ha pagato 11,5 milioni di euro più bonus al Wolverhampton per portare Rui Patricio alla corte di Mourinho. Il portiere ...Il primo acquisto ufficiale della Roma 2021-22 è quello di Rui Patricio. Il portiere portoghese arriva per 11,5 milioni di euro dal Wolverhampton, dal quale la società giallorossa potrebbe comprare un ...