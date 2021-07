Roma, ‘prestiti’ illegali con interessi fino al 480%: in manette 4 usurai (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ in corso, dalle prime ore della mattina odierna, un’operazione antiusura da parte della Squadra Mobile – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – che, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal Pool antiusura della Procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo 4 misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, dopo aver individuato e ricostruito le vicende criminose di individui che elargivano prestiti, ad interessi usurari, a diversi piccoli imprenditori e a persone in difficoltà economiche della zona sud-orientale della Capitale. Operazione anti-usura Agli indagati, di età compresa tra i 29 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ in corso, dalle prime ore della mattina odierna, un’operazione antiusura da parte della Squadra Mobile – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – che, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal Pool antiusura della Procura della Repubblica di, sta eseguendo 4 misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, dopo aver individuato e ricostruito le vicende criminose di individui che elargivano prestiti, adusurari, a diversi piccoli imprenditori e a persone in difficoltà economiche della zona sud-orientale della Capitale. Operazione anti-usura Agli indagati, di età compresa tra i 29 ...

