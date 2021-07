Roma | Liliana Segre e Manuel Bortuzzo diventano cittadini onorari della Capitale

(Di mercoledì 14 luglio 2021)- Ieri pomeriggio, la senatrice a vitaè diventata ufficialmente cittadina. Il riconoscimento- preso all’unanimità nel gennaio 2020- è stato ieri ufficializzato ieri e la cerimonia si è svolta in assemblea capitola alla presenzasindaca, Virginia Raggi. Oltre ala cittadinanzaa è stata conferita anche al milite ignoto e a, giovane promessa del nuoto italiano- poco più che vent’enne- che nel febbraio nel ...

Conferita all'unanimità la cittadinanza onoraria diSegre. Repubblica segnala le parole della sindaca Virginia Raggi, che ha evidenziato la sua opera di testimonianza 'che concorre a ...Sostanze D'Autore arriva il 17 luglio a Villa AdaIncontra il Mondo all'interno della rassegna ... SarannoFiorelli, Francesco Marioni, Edoardo Purgatori, Giulia Fiume, Stefano Patti, ...Gli atti saranno validi solo tra due settimane: l'assessora al Verde Laura Fiorini, infatti, non ne ha chiesto l'immediata eseguibilità.“Alla senatrice Segre ho espresso il ringraziamento a nome mio e della città di Roma per il suo impegno costante, per la sua preziosa opera di ...