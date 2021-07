Roma | El Shaarawy denunciato per lesioni da un ladro d’auto | “Estraneo ai fatti | sono fiducioso”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il pm della Procura di, Carlo Villani, ha sentito questo pomeriggio Stephan El, che è statoperda undi auto che aveva provato a rubargli la Lamborghini lo scorso febbraio. L’uomo, un cileno, è stato condannato a un anno e sei mesi per il tentato furto, ma ha riferito di essere stato picchiato dal “Faraone”, presentando anche un certificato di prognosi di 60 giorni. Il calciatore ha respinto ogni accusa e tramite il suo avvocato, Gianluca Tagnozzi, si è definitoai: ”L’iscrizione nel registro degli indagati così come ...

Advertising

iamjust_Chima : RT @LupoASRoma: Alessandro Florenzi Leonardo Spinazzola Bryan Cristante Lorenzo Pellegrini Nicolo Zaniolo Gianluca Mancini Riccardo C… - nasub_isafoe : RT @LupoASRoma: Alessandro Florenzi Leonardo Spinazzola Bryan Cristante Lorenzo Pellegrini Nicolo Zaniolo Gianluca Mancini Riccardo C… - LupoASRoma : Alessandro Florenzi Leonardo Spinazzola Bryan Cristante Lorenzo Pellegrini Nicolo Zaniolo Gianluca Mancini Ri… - leggoit : Roma, Stephan El Shaarawy e Alex Britti l'incontro casuale al Bistrot è Special (One) - siamo_la_Roma : ?? #ElShaarawy ed il recupero energie a fine allenamento ?? Anche oggi a #Trigoria è stata una dura giornata di lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shaarawy

La Repubblica

... Ele alcuni giovanissimi come Tripi, Boer, Ciervo e Zalewski. Sono assenti a Trigoria i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali ad Euro 2020 e gli infortunati. Per il match- ...... le prime prove del trio offensivo hanno visto Zaniolo a destra, Mkhitaryan centrale ed El... Per questo motivo vedremo lain stagione passare spesso e volentieri dal 4 - 2 - 3 - 1 ad una ...Il calciatore romanista (accusato di lesioni gravissime) convocato dal pm Carlo Villani per lo scontro con il ladro che stava tentando di rubargli il bolide. Dubbi sulle certificazioni mediche success ...Il calciatore è indagato per aver "placcato" troppo energicamente il ladruncolo che il 12 febbraio scorso ha cercato di rubare la sua auto ...