Ritratto beauty della degna erede di una madre rock: Tilda Swinton (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cannes 2021, una domanda echeggia: chi è Honor Swinton Byrne la figlia di Tilda Swinton che nelle ultime ore sta facendo parlare di sé? Classe 1997, nata in Scozia, ha fatto la sua apparizione insieme alla madre sulla Croisette per il film The Souvenir Part II in cui recita insieme alla madre. Di lei sui social c’è veramente pochissimo e si “nasconde” dietro un velo di mistero, forse proprio per non essere strettamente messa in paragone con la madre. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cannes 2021, una domanda echeggia: chi è HonorByrne la figlia diche nelle ultime ore sta facendo parlare di sé? Classe 1997, nata in Scozia, ha fatto la sua apparizione insieme allasulla Croisette per il film The Souvenir Part II in cui recita insieme alla. Di lei sui social c’è veramente pochissimo e si “nasconde” dietro un velo di mistero, forse proprio per non essere strettamente messa in paragone con la. ...

Sei l'amore dei papà: ritratto di 40 famiglie omogenitoriali Un fotografo belga, con marito americano e due figli, ha dedicato anni a un progetto: cercare famiglie come la sua, omogenitoriali, legalizzate dal 2015 ...

