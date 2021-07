Advertising

Glongari : Ancora nessun incontro e nessun contatto sul fronte #Insigne per discutere del rinnovo del capitano con il #Napoli. @tvdellosport - Diego31883 : RT @capuanogio: #Spalletti ha chiamato #Insigne per complimentarsi dopo la conquista di #EURO2020 ma a far rumore è il silenzio di #ADL. Tr… - DilectisG : RT @Spazio_Napoli: Rinnovo Insigne: il Napoli offre a ribasso, ma il capitano aspira ad altro - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne: il Napoli offre a ribasso, ma il capitano aspira ad altro - gilnar76 : Rinnovo Insigne: il #Napoli offre a ribasso, ma il capitano aspira ad altro #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Terminato l' Europeo , il caso riguardante ildi contratto di Lorenzoè esploso come una bomba per il Napoli . Al momento la società di Aurelio De Laurentiis e il capitano sembrano lontanissimi dal trovare un accordo per ...Lorenzoe Aurelio De Laurentiis più distanti che mai, ilresta un rebus. Il capitano del Napoli è partito per le vacanze ad Ibiza con Ciro Immobile dopo la vittoria degli Europei. Secondo ...Lorenzo Insigne ha sentito Spalletti, ma non De Laurentiis. Teoricamente ci sarebbe un appuntamento post Europeo per trattare il rinnovo di contratto.Dopo la vittoria dell’Europeo, per Lorenzo Insigne è il momento di pensare al futuro e al rinnovo con il Napoli. La situazione, però, sarebbe molto complicata. Come riportato dal “Corriere dello Sport ...