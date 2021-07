Riforma pensioni, il presidente dell’INPS Tridico boccia Quota 41 (Di mercoledì 14 luglio 2021) A fine anno scade Quota 100 e il governo sta già pensando ad una nuova Riforma pensioni. Dal presidente INPS Tridico arriva un monito Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico ha bocciato l’ipotesi pensionistica di Quota 41 dal momento che questa sarebbe troppo costosa. Come ben sappiamo entro fine anno, nello specifico il 31 dicembre, Quota L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021) A fine anno scade100 e il governo sta già pensando ad una nuova. DalINPSarriva un monito IlPasqualehato l’ipotesistica di41 dal momento che questa sarebbe troppo costosa. Come ben sappiamo entro fine anno, nello specifico il 31 dicembre,L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

TommasoJ_ : RT @dottorpax: Meno ripartizione, più capitalizzazione. E assistenza a chi davvero non ce la fa. Tutto il resto è calcio della lattina. h… - infoitinterno : Riforma Pensioni 2022, le soluzioni dell’INPS per evitare lo scalone - infoitinterno : Riforma pensioni: le proposte dell’INPS - LuigiF97101292 : RT @CPF02294951: @MediasetTgcom24 Ma va a quel paese....vattene in Francia. Voglio proprio vedere poi quanto verrà applicato. Se anche ques… - Magamag76377872 : RT @cinziotta73: @Gianmar26145917 La Fornero dovrebbe pensare alle lacrime degli italiani o a quelle vittime della sua riforma sulle pensio… -