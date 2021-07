Riforma dei campionati, progettualità a lungo termine, investimenti nei vivai: la vittoria a Euro2020 non cancella i problemi del calcio italiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Siamo campioni d’Europa. E anche di autocelebrazioni, fiumi di retorica, patriottismo un po’ troppo spicciolo. Subito dopo i calci di rigore contro l’Inghilterra e la parata decisiva di Donnarumma, immediatamente sono partiti editoriali esaltati, una propaganda italica che arriva addirittura a prospettare mirabolanti ritorni economici o a celebrare la vittoria come il risultato dell’ ”effetto Draghi” e di un’Italia nuova potenza mondiale. Se vale per l’economia o la politica, che con una partita di pallone c’entrano poco, figuriamoci per il calcio italiano. Oggi ci sentiamo i migliori: abbiamo il portiere più forte del mondo, la difesa più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Siamo campioni d’Europa. E anche di autocelebrazioni, fiumi di retorica, patriottismo un po’ troppo spicciolo. Subito dopo i calci di rigore contro l’Inghilterra e la parata decisiva di Donnarumma, immediatamente sono partiti editoriali esaltati, una propaganda italica che arriva addirittura a prospettare mirabolanti ritorni economici o a celebrare lacome il risultato dell’ ”effetto Draghi” e di un’Italia nuova potenza mondiale. Se vale per l’economia o la politica, che con una partita di pallone c’entrano poco, figuriamoci per il. Oggi ci sentiamo i migliori: abbiamo il portiere più forte del mondo, la difesa più ...

