Rifiuti, oggi pomeriggio in Campidoglio protesta sindaci Provincia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – I sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale si ritroveranno oggi pomeriggio alle 17 in piazza del Campidoglio per protestare contro la gestione dell’emergenza Rifiuti da parte dell’amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggi, in concomitanza con la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina proprio sul tema. Ad annunciarlo in un post su Facebook è stato il primo cittadino di Fiumicino (Roma), Esterino Montino. “La responsabilità di questo e dello scempio al limite dell’emergenza sanitaria (come se non bastasse il Covid) che le romane e i romani ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Idei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale si ritroverannoalle 17 in piazza delperre contro la gestione dell’emergenzada parte dell’amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggi, in concomitanza con la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina proprio sul tema. Ad annunciarlo in un post su Facebook è stato il primo cittadino di Fiumicino (Roma), Esterino Montino. “La responsabilità di questo e dello scempio al limite dell’emergenza sanitaria (come se non bastasse il Covid) che le romane e i romani ...

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti oggi Sarno. Votazione provvedimenti riduzione Tari. Rega (Sarno Civica): "Provvedimento iniquo" ... ossia la riduzione della Tari, la tassa comunale sui rifiuti. Il provvedimento è stato approvato ... e vorrei comprendere quale sia stata la ratio per cui alcune maestranze, che ad oggi hanno degli ...

Quel Consorzio unico che oscura la politica - Non a caso ha detto, senza nostalgia " oggi abbiamo passato l'esame di maturità e ci siamo iscritti ... È il caso dei rifiuti per esempio. A fine luglio scade l'ennesima ordinanza della Regione Lazio ...

Raccolta rifiuti, oggi il convegno il Resto del Carlino Il 38% delle PMI italiane investe in sostenibilità. Segnalati benefici reputazionali (Teleborsa) - Il 67% delle piccole e medie imprese italiane valuta importante l'essere sostenibile, con punte dell'82% nel settore della Chimica-Farmaceutica e del 75% nella Meccanica. Il 38% ...

Presentazione della canzone “La raccolta differenziata” di Lorenzo Baglioni Invito alla Conferenza stampa Presentazione della canzone “La raccolta differenziata” di Lorenzo Baglioni Giovedì 15 luglio 2021, ore 10.30 presso ...

