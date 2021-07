Rider aggredito a Cagliari | denunciati due giovani | fanno parte di tifoseria organizzata

(Di mercoledì 14 luglio 2021)per violenza privata dueche la notte del 7 luglio scorso, durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli europei, hannoun. Alessandro Ghiani, 51 anni, era impegnato in alcune consegne, quando è stato fatto cadere a terra con colpi al casco, spinte e calci allo scooter. I duesono un 20enne e un 23enne, già noti alle forze dell'ordine, apnenti alladel

Dalle immagini si distinguono bene i due che dapprima fermano e fanno cadere ile poi lo fanno oggetto di scherno, di calci e spintoni e lo colpiscono anche con l'asta di una bandiera italiana. ...Ancora prima unpestato e deriso in piazza Yenne, le scene assurde del Bastione, altri ... perchè così pochi controlli? Una banda di circa otto giovani sardi attorno, alle 23, hauno ...Sono stati individuati i due giovani che la notte del 7 luglio scorso durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli Europei, hanno aggredito un rider impegnato in ...Hanno un nome e un volto i due giovani che la notte del 7 luglio scorso durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli europei hanno aggredito il rider, Alessandro Ghia ...