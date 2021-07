Advertising

Hanno un nome e un volto i due giovani che la notte del 7 luglio scorso durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli europei hannoil, Alessandro Ghiani, impegnato in alcune consegne, facendolo cadere a terra con colpi al casco, spinte e calci allo scooter. Denunciati dalla polizia un 20enne e un 23enne, già noti ...commenta Sono stati individuati i due giovani che la notte del 7 luglio scorso durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli Europei, hannounimpegnato in alcune consegne, facendolo cadere a terra con colpi al casco, spinte e calci allo scooter. Un 20enne e un 23enne, già noti alle forze dell'ordine, appartenenti alla ...Sono stati individuati i due giovani che la notte del 7 luglio scorso durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli Europei, hanno aggredito un rider impegnato in ...Rider aggredito a Cagliari, denunciati due giovani: fanno parte di tifoseria organizzata. Hanno un nome e un volto gli aggressori di Ghiani ...