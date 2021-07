Ricciardi | ' Senza cautele c' è il rischio che le varianti buchino i vaccini'

Advertising

Quanto all'Italia,suggerisce cautela e, guardando indietro al suo ruolo di consigliere, risponde a chi gli chiede se i suoi moniti siano sempre stati ascoltati: "Mi chiamavano professor ...Altro monito arriva dall'Austrialia che, a detta di, "ha gestito benissimo la prima fase" ...pensare al caso della Russia", alle prese con un'impennata di contagi e decessi "che è ...Il professore di Igiene all'università Cattolica e consigliere scientifico del ministero della Salute: "Dobbiamo imparare dagli errori per evitarli. Cosa che in Italia non sta avvenendo" ...La variante Delta è 7 volte più contagiosa. I vaccini funzionano, ma il coronavirus si sta organizzando per bucarli. Le discussioni in Italia sul green pass sono "fuori dal mondo". E' la riflessione d ...