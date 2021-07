Repubblica – Insigne alla Lazio | fantascambio col Napoli

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Lorenzonon ha ancora rinnovato il suo contratto con il. Il calciatore azzurro non trova l’accordo con Aurelio De Laurentiis. Traed il patron c’è assenza totale di comunicazione dopo-Verona. Tutti fatto che vanno ad incidere negativamente sulla possibilità che il calciatore resti a. Il contratto dicon ilscade a giugno del 2022, quindi la SSCN deve anche fare i conti di poter perdere il giocatore a parametro zero. Sarebbe una beffa, l’ennesima per il club che ha già fatto andare via Hysaj e Maksimovic senza incassare ...

Advertising

AzzurrissimoTwi : ?? LO SCAMBIO. Repubblica insiste sull’ipotesi di Insigne alla Lazio e Luis Alberto a Napoli - - infoitsport : REPUBBLICA - Insigne è il sogno di Sarri. C'è chi è convinto di un fantascambio - SiamoPartenopei : Repubblica - Sarri sogna Insigne: ipotesi 'fantascambio' con un gioiello di Lotito - SiamoPartenopei : REPUBBLICA - Insigne è il sogno di Sarri. C'è chi è convinto di un fantascambio - infoitsport : Repubblica - Sarri sogna Insigne: ipotesi 'fantascambio' con un gioiello di Lotito -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Insigne

Il quotidiano scrive che c'è chi crede al fantascambio del capitano azzurro con il ribelle Luis Albertoe Sarri (Carlo Hermann)scrive che Maurizio Sarri sogna Lorenzoalla Lazio. Ci sarebbero anche voci che danno per possibile uno scambio con Luis Alberto, che in questi ...Il rinnovo diè sempre più difficile e la Lazio pensa ad uno scambio con il Napoli per regalarlo a Sarri: i dettagli.Il Napoli a breve dovrà risolvere la questione Lorenzo Insigne, col quale si dovrà trattare il rinnovo ... una nuova avventura Della questione scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come ...Anche per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è infatti in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club azzurro. (CalcioMercato.it) Della ...