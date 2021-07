Renzi | Sono indagato per la conferenza di Abu Dhabi

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Cominardi: “Renzi e referendum contro reddito cittadinanza? Sono incazzato nero. Si confronti con me invece di… - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - SkyTG24 : L'ex premier e il manager dei vip sono indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni 'Buon lavoro ai mag… - gps72 : RT @michelelanzo: Amazon ha bloccato le recensioni sul libro di #Renzi, quelle negative provengono da clienti che non hanno acquistato il l… - gps72 : RT @fenice_risorta: I #grillini che sbraitano facendo i paladini del #ddlZan, sbaglio o sono quelli che hanno votato contro le #UnioniCiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Sono

Il Fatto Quotidiano

Fdi: "I sauditi uccidono i gay mae Letta non lo dicono perché prendono i soldi dal regime" ... Azzurri non giustificatiNiccolò Ghedini, Roberto Berardi, Giuseppe Mangialavori e Barbara ......ha aggiunto, sostenendo che "tutto è perfettamente documentato, lecito, legittimo e regolare", e dunque "quando i magistrati ci chiederanno conto, vedranno dalle carte che è tutto a posto....“A me – si sfoga Renzi - hanno arrestato babbo e mamma. Tutta gente che non era mai entrata in aula di giustizia prima che diventassi presidente del Consiglio. Persone che erano tranquillissime sono ...ROME, JUL 14 - Ex-premier Matteo Renzi is under investigation for fake invoices on allegedly non-existent transactions in relation to his compensation for a conference in Abu Dhabi, the centrist Itali ...