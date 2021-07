Renzi: 'Sono indagato a Firenze per la conferenza di Abu Dhabi' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Matteo Renzi è indagato dalla procura di Firenze per emissione di fatture su operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. E' lo stesso Renzi a darne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Matteodalla procura diper emissione di fatture su operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per unaad Abu. E' lo stessoa darne ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Sono Chi è Lucio Presta, il 'manager dei vip' indagato con Matteo Renzi Le indagini si sono concentrate sui bonifici per il documentario Firenze secondo me , condotto da Renzi nel 2018, andato in onda su La Nove con il 2% di share e prodotto dall 'Arcobaleno Tre di ...

Renzi indagato, ora i Pm cercano un possibile reato... Proprio ieri, poco prima di ricevere la notizia dell'indagine a suo carico, Renzi stava elencando la mano pesante che la giustizia ha usato nei suoi confronti. "I miei genitori fino a 65 anni sono ...

Renzi indagato, l'ex premier: "Niente da nascondere"

Renzi indagato anche per il compenso di una conferenza ad Abu Dhabi. “Tutto regolare" “A me – si sfoga Renzi - hanno arrestato babbo e mamma. Tutta gente che non era mai entrata in aula di giustizia prima che diventassi presidente del Consiglio. Persone che erano tranquillissime sono ...

