Renzi indagato | “Tranquillo | trasformo rabbia in benzina”

Matteo Renzi, indagato dalla Procura di Roma per la realizzazione del documentario "Firenze secondo me", prodotto da Lucio Presta, ribadisce "la piena e massima disponibilità ai magistrati romani di chiarire tutto. Da parte mia c'è totale tranquillità personale e nessuna rabbia istituzionale". Così il leader di Italia Viva alla presentazione a Firenze del suo nuovo libro "Controcorrente", a proposito dell'avviso di garanzia. "Tutto è perfettamente documentato, legittimo e regolare. Quando i magistrati ci chiederanno conto, vedranno che dalle carte è tutto a posto. Sono assolutamente Tranquillo, perché questa roba non sta ..."

